Cesenatico, un settembre all’insegna dello sport

Si prosegue con la Maratona Alzheimer il 10, 11 e 12 settembre. In questo caso, però, lo sport va ben oltre i suoi confini. Lo scopo della gara, infatti, non è arrivare sul podio e aprire una bottiglia di Champagne. Nemmeno sventolare una coppa tra ovazioni del pubblico. Si tratta di donare letteralmente una “vita nuova” a chi ne ha più bisogno. La corsa, da Mercato Saraceno a Cesenatico, vuole raccogliere fondi per prevenzione, assistenza e ricerca. Una corsa oltre la corsa, in poche parole. Un modo per essere concretamente vicino alle famiglie incappate in un percorso ripido (molto più arduo e faticoso che una maratona). Non serve essere campioni. L’unica cosa che conta è aver voglia di dare il proprio (e fondamentale) contributo per arrivare al traguardo finale.