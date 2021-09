Pri: “Insieme a Star Romagna per aiutare gli studenti”

“Il Comune di Cesenatico in questi cinque anni, nonostante tutte le difficoltà incontrare, ha lavorato in sinergia con Start Romagna per aiutare gli studenti di Cesenatico e le loro famiglie. Anche per il prossimo anno scolastico, accanto alle iniziative della Regione, molti Comuni romagnoli hanno deciso interventi a sostegno del diritto allo studio con sconti del 10% sugli abbonamenti extraurbani: Cesenatico ovviamente è tra questi, ma abbiamo deciso anche di fare un passo ulteriore. Con ulteriori fondi comunali, infatti, abbiamo previsto anche uno sconto per gli studenti Under 26 che sottoscriveranno un abbonamento di tipo urbano e non possono accedere alle agevolazioni regionali. Il prezzo scenderà da 235 euro a 140 euro e si potrà usufruire dello sconto direttamente allo sportello”.