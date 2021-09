Cesenatico: le 5 cose da fare a settembre

Il rito delle passeggiate

Con il graduale calo dei turisti, la spiaggia si riappropria dei suoi spazi. Addio alla calca ferragostana e, soprattutto durante la settimana, riecco l’arenile più vuoto e solitario, con i suoi ritmi slow, i suoi silenzi scanditi dal suono delle onde.

Il contesto è sempre lo stesso, ma cambia la cornice. E allora, in queste giornate in cui si comincia a sentire l’aria frizzantina dell’autunno, torna il rito delle passeggiate in riva al mare con scarpe comode e un foulard al collo, perdendo l’occhio in un orizzonte che – piano piano – torna selvaggio e intonso e con il verso aspro dei gabbiani che sostituisce il cicaleccio dei bagnanti.