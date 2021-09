Ecco come l’Europa guarda la situazione Covid in Italia

Estate 2021: vaccini e covid fanno discutere e preoccupare ma, nonostante questo, si assiste ad un’esplosione di vita (compressa) che si riversa in spiagge, strade e locali. Senza contare dibattiti, manifestazioni e polemiche in salsa varia. Green Pass, obbligo vaccinale, incognite, voci discordanti e spesso sovrapposte. Ma anche eventi, iniziative e voglia di evadere. Inutile raccontarlo: le restrizioni passano un po’ in secondo piano e, forse, si tende a dimenticare il rischio concreto che la situazione emergenziale porta con sé. Di più: si accantona l’idea che l’incombenza della pandemia continui a imperversare.

Eppure è proprio ciò che accade. Si riunisce, in questi giorni, la cabina di regia per il cambio di colore delle Regioni. Ma l’Emilia Romagna ha dati stabili e non allarmanti. Quindi non rischia la zona gialla. Almeno per quanto riguarda la decisione interna.