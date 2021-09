Elezioni: i Repubblicani puntano sulla smart city

“Il progetto di smart city per Cesenatico potrebbe avere quattro punti cardine: la smart mobility, i beni culturali, il benessere alla persona e la salvaguardia ambientale – continua Zamagna – La smart mobility sembra essere più fruibile per realtà urbane medio-grandi (l’esempio più conosciuto è il car-sharing), ma può divenire strategica anche per Cesenatico che, a tal proposito, nell’imminente futuro punta sull’estensione delle piste ciclabili, nuove colonnine elettriche di ricarica per le auto e anche un servizio di noleggio di monopattini elettrici per cittadini e turisti. Sul secondo punto, la valorizzazione economica e turistica delle aree di rilevanza storica presenti lungo la vallata del Savio (Cesena, Sarsina, Bagno di Romagna e la stessa Cesenatico), grazie alla presenza di tanti beni culturali potrebbe trainare anche l’economia cesenaticense in periodi di bassa stagione attraverso la creazione di partnership e sinergie”.

Quanto al benessere sociale della comunità, “la finalità è il miglioramento della salute psico-fisica, con un livello di comfort e benessere garantito ai cittadini, legato ad aspetti come la salute, l’educazione, la sicurezza e la cultura. A riguardo, l’assistenza alla cittadinanza anziana prevede la realizzazione di una nuova casa della salute, mentre per dare risposte al fabbisogno abitativo delle classi più vulnerabili sono previsti interventi ad hoc predisposti nel P.U.G. Sulla scuola l’intervento più corposo è quello in Viale Torino, ma sono già pronti interventi per la messa in sicurezza di tutte le scuole della città – continua il candidato consigliere – Ultima finalità per Cesenatico smart city è il miglioramento della condizione ambientale tramite sviluppo sostenibile, basso impatto ambientale ed efficienza energetica. Un esempio già concreto è l’installazione di 9.000 punti luce a led (attivi per tutta la notte) su tutto il territorio, realizzati dall’amministrazione negli ultimi anni. A breve partirà anche un nuovo sistema di raccolta porta a porta, ma l’ambizione più grande della coalizione Gozzoli in tema ambientale è l’attesa bonifica e riqualificazione della Vena Mazzarini, insieme all’importante dragaggio del porto canale”.