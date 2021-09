Grandi eventi sportivi per un turismo più forte, Gozzoli dialoga Corsini

“Lo sport per Cesenatico è fondamentale: lo è in sé per il valore che ha sul territorio, per tutto quello che significa per i giovani e i ragazzi e lo è per gli eventi che diventano volano per il turismo e la promozione. In questi cinque anni abbiamo fatto molto: penso alla storica tappa del Giro d’Italia, al Giro Under 23 che è partito da qui, ai grandi eventi di Beach Volley, al Basket 3×3, allo Skate Park che abbiamo ideato e costruito ed è già diventato un riferimento per tutta la regione e non solo. L’emergenza sanitaria è stata un ostacolo, inutile negarlo, e mi viene in mente un evento di grande ritorno d’immagine come la Spartan Race che è stato rinviato per ben due volte. Ma non è il momento di fermarci, vogliamo rilanciare ancora e penso al Ciclodromo in costruzione che potrà diventare un centro per il ciclismo, la corsa e anche il mondo delle ‘rotelle’ creando ancora più opportunità. Legato a questo c’è il tema dei trasporti che sono fondamentali e il progetto della metropolitana di costa con corse ogni 30 minuti e soste in ogni località romagnola tra Ravenna a Rimini. Così il trasporto si attrezza per una mobilità sempre più sostenibile e che risponda al meglio alle esigenze di lavoratori, pendolari e turisti. Insieme all’Assessore parleremo anche dei nuovi bandi costa, strumenti strategici fondamentali che su Cesenatico saranno da utilizzare per completare la riqualificazione di Ponente”, conclude Matteo Gozzoli.