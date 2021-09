Scuola viale Torino. Gozzoli: “Già al lavoro per ricominciare”

È stato firmato ieri il contratto tra il Comune di Cesenatico e la ditta Scientia srl di Forlì per la costruzione della nuova scuola primaria di viale Torino. La ditta, seconda classificata nella gara d’appalto, comincerà i lavori di preparazione del cantiere già da oggi (mercoledì 15 settembre) con le operazioni che riprenderanno così a pieno ritmo.

“Sono stato ieri in cantiere per la firma insieme ai rappresentati della Scientia srl e i nostri dirigente e tecnici comunali che in questi mesi non hanno smesso un attimo di impegnarsi perché il cantiere potesse ripartire: adesso è così, già stanno allestendo tutto per poter ricominciare e sono molto contento. Non sempre le cose vanno come previsto e in questi anni da Sindaco me ne sono accorto nelle piccole cose e anche in quelle più importanti, la macchina amministrativa a volte è complessa e non è facile spiegare ai cittadini i tempi e i modi a volte necessari per portare a termine determinati processi. L’importante è rimanere sempre uniti, lavorare insieme, mettersi in discussione e provare a sistemare anche le questioni più spinose”.