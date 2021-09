Ignazio La Russa a Cesenatico per parlare di sicurezza

Un tema, quello della sicurezza, di grande attualità a Cesenatico, dopo l’accoltellamento avvenuto sabato 18 settembre nei pressi della stazione.

“La cronaca dovrebbe riportare tutti, sindaco compreso, alla realtà. A una triste realtà che vede Cesenatico sempre più spesso protagonista di episodi violenti: l’ultima aggressione in zona stazione ne è l’esempio e dovrebbe essere un ulteriore campanello d’allarme. Così non va, così non può andare avanti: serve un deciso cambiamento nelle politiche di sicurezza del Comune con l’assunzione di più agenti di Polizia Municipale, il ripristino dell’unità antidegrado e un progetto per ampliare la copertura delle videocamere di sorveglianza”. Emilio Zarrelli, portavoce di Fratelli d’Italia e capolista del partito alle prossime elezioni amministrative, interviene sulla lite scoppiata in stazione.

“I carabinieri sono intervenuti celermente e sono riusciti a rintracciare l’aggressore, a loro va il nostro ringraziamento, ma è evidente che il nostro territorio necessità di più forze dell’ordine: più personale in grado di fare prevenzione e aumentare così il livello di sicurezza grazie a un maggiore numero di risorse impegnate a presidiare il territorio – aggiunge Sebastiano Padovan, candidato al consiglio comunale per Fratelli d’Italia a sostegno di Roberto Buda – Durante l’estate sono stati decisamente troppi gli episodi di violenza, un trend che si manifesta da tempo e che preoccupa la cittadinanza. Fratelli d’Italia ha a cuore questo tema e, oltre agli interventi già citati, nel programma ha previsto nuove assunzioni nella Polizia Municipale e l’istituzione del vigile di quartiere”.