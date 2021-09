Cannabis, cosa ne pensano l’nsegnante, l’infermiere e…

52 anni, ex Carabiniere: “Contro. Anche se si tratta di una droga leggera, può portare a seri effetti collaterali. Di certo diminuirebbero le situazioni di spaccio, è vero, ma non ne vale la pena. Come dire: il gioco non vale la candela.”

45 anni, consulente informatico: “Sono favorevole all’utilizzo ma solo se avviene in maniera consapevole. Mi spiego: nulla in contrario se la si usa, ma bisogna essere a conoscenza del fatto che, comunque, altera le capacità cognitive e di reazione. Si deve sapere quando è opportuno consumarla. Ci sono situazioni che lo permettono e altre che, invece, lo escludono. Chiaro è che se devo mettermi in strada, ad esempio, devo essere lucido e in grado di capire quello che sto facendo. Altrimenti, per forza di cose, vengono a crearsi situazioni che metterebbero in pericolo me e quelli che mi stanno intorno.”

35 anni, libero professionista: “Sono del tutto indifferente. Non penso che le cose cambierebbero in maniera significativa. Oltretutto io non ne ho mai fatto uso. Né intendo iniziare.”