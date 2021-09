Il ministro Elena Bonetti in città

Iniziano così ad arrivare in città esponenti politici di caratura nazionale a a sostegno dei candidati in lizza. Si voterà nelle giornate del 3 e 4 ottobre per l’elezione del sindaco in un turno unico. Due infatti le coalizioni in lizza che scongiurano così il turno del ballottaggio. Grande assente infatti sulla scheda elettorale il M5S come annunciato tempo fa in questo servizio.