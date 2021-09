Elezioni, Cna sfida i candidati su 5 temi

Al termine del confronto sui temi individuati, gli imprenditori presenti potranno sottoporre ai candidati domande e proposte specifiche e per concludere verrà sottoscritto un accordo nel quale le parti si impegneranno ad affrontare nel prossimo mandato i temi sollevati, partendo dalle soluzioni individuate dall’associazione o da nuove idee che potranno nascere dal confronto tra le parti.

“Le proposte che emergeranno dal confronto – sottolinea Davide Caprili, presidente di CNA Area Est Romagna – sono concrete ed in molti casi attuabili a costo zero per la comunità. Affrontano però problematiche annose per le imprese, che in alcuni casi si sono accentuate nel corso della crisi pandemica. Vanno pertanto affrontate senza meno, per non minare la tenuta del sistema economico della città”.