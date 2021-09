Formolo e Covi pronti per la Nove Colli

Una partecipazione che unisce sport, mondo del glamour e storytelling. I due protagonisti, infatti, saranno a Cesenatico già dal sabato per raccontare l’universo e le atmosfere Nove Colli in un servizio per un brand di orologi di lusso e per il mensile GQ. Una vetrina importante per la Granfondo di Cesenatico che arriverà a toccare mondi e sfere apparentemente lontani dalla Romagna.