#NoveColli4Children:

una parata di stelle per la solidarietà

Marco Marcato, Luca Paolini, Matteo Montaguti, Paolo Bettini, Ivan Basso, Marco Saligari, Cristian Zorzi e Mario Cipollini in sella per L’Istituto Oncologico Romagnolo (IOR) in collaborazione con Fausto Coppi e Sportful

Il dream team della #NoveColli4Children è pronto a salire in sella per la solidarietà con una formazione di altissimo livello che prenderà parte alla Granfondo di Cesenatico per aiutare e sostenere l’attività che l’Istituto Oncologico Romagnolo portata avanti presso il reparto di Oncoematologia Pediatrica di Rimini: a dare la spinta propulsiva a questa iniziativa sono l’Asd Fausto Coppi, organizzatrice di Nove Colli, e Sportful, brand da sempre attento alle esigenze e ai bisogno dei più giovani. Queste due realtà metteranno a disposizione € 5.000 a testa in beneficenza arrivando a donare allo IOR € 10.000. Ma c’è una sfida che potrebbe raddoppiare la solidarietà. Se almeno quattro corridori del team riusciranno a terminare il percorso da 130km sotto il tempo limite di 4 ore, l’ASD Fausto Coppi e Sportful raddoppieranno il loro impegno con la donazione che arriverà a € 20.000, una cifra molto importante che conferma l’impegno solidale e concreto, tradizione di questi anni.