“Il Palio dei Barrocci diventa d’Epoca!”

Programma della giornata d’epoca:

> 9.00 – 10.00 iscrizione al raduno

> 10.30 partenza per il tour che conta 30 km ed arriva fino al borgo di Longiano

> rientro per il pranzo all’interno della sagra

I primi 100 nominativi iscritti avranno in omaggio un telo spiaggia in microfibra con la stampa della rotonda intitolata a Raoul Casadei.

Al raduno si prevede la partecipazione di due equipaggi dal Trentino Alto Adige a bordo di un T1 e un T2.

In più, quella di un giornalista dalla Filippine, che si trova in Italia per un tour fotografico.

Contatto telefonico per informazioni:

3487036402 – 3282351943