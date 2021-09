Sicurezza a Cesenatico e il nodo dell’Unità Antidegrado

Sull’argomento l’amministrazione punta ad implementare, in caso di riconferma, il sistema di videosorveglianza attraverso la stesura di nuova fibra ottica nelle zone attualmente non coperte, il rafforzamento dei sistemi di lettura targhe “Targa System” agli accessi cittadini con anche la prosecuzione e l’incentivo dei progetti di Controllo del vicinato che vedono la collaborazione tra Polizia Locale e cittadini.

Tra gli obiettivi c’è anche – assicurano da Palazzo – l’assunzione di nuovo personale per il Comando della Polizia di Cesenatico e una pianificazione annuale del lavoro in sinergia con Prefettura, Questura e Unione Rubicone e Mare per confermare e prolungare la permanenza del Posto estivo di Polizia e dei potenziamenti estivi di Carabinieri e Guardia di Finanza.

Cesenatico e la convenzione. La Convenzione con l’Unione Rubicone e Mare è partita per la prima volta nel maggio del 2017 ed è stata attivata dal Comune di Cesenatico che ne è rimasta all’interno fino al 2018 in via sperimentale. La decisione di interrompere la convezione è arrivata perché da settembre a maggio il Comune di trovava ad avere il personale impegnato spesso fuori comune. Per completezza va segnalato che, ad oggi, all’interno della convenzione sono presenti solo due comuni: Savignano e Roncofreddo. Di recente è uscita anche Gatteo.

Qualche dato aggiornato Per l’anno 2021, al 22 settembre , gli accertamenti effettuati dall’Unità Antidegrado di Cesenatico sono stati 143. Un dato che non convince chi ritiene che non siano gli stessi livelli di efficienza e di versatilità della squadra riscontrati al 2018.

Spesso nel dibattito politico si è parlato di smantellamento dell’Unità Antidegrado “in pancia” al comune di Cesenatico. Ma ad oggi è attiva e può contare su cinque agenti della Polizia Locale più un coordinatore.