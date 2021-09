Aspettando la Nove Colli

Basta il semplice ingresso in città per capire che qualcosa si sta preparando. Come dire: “Una festa a lungo attesa”. L’aria è elettrica e si respira un clima di gioia (unito, va detto, ad un pizzico di frenesia). E qual è l’avvenimento che riesce a far scalpitare così tante persone? Sì, è proprio lei: la Nove Colli. La gara che, da cinquant’anni, taglia sia coste che colline e, ovunque, sprigiona la sua epica. È una narrazione, una storia. Lo sport diventa cultura. Riesce ad unire un’intera comunità. Ma in questi casi accade molto di più: lo sport diventa dottrina, identità. Cesenatico, nonché la capitale del pedale, si trasforma nella meta di atleti e appassionati che salgono in sella e si lanciano all’avventura. Non importa: che sia la prima o l’ennesima volta, la Nove Colli regala sempre la stessa intensità. Non la stessa emozione. Questa è la magia della corsa: saper donare l’intensità elevata a potenza con una sfumatura sempre nuova.

E allora emozioniamoci.