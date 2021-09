È il fine settimana della Nove Colli: le modifiche alla viabilità

in via Quasimodo il divieto di transito e il divieto di sosta con rimozione dalle ore 07.00 alle ore 20:00 del giorno 26 settembre 2021; in viale Cecchini il divieto di transito e il divieto di sosta con rimozione dalle ore 00,01 alle ore 09,00 del giorno 26 settembre 2021; nelle 4 bretelle della SS.16 Adriatica di entrata e uscita da e per Cesenatico centro, lato mare, divieto di transito e il divieto di sosta con rimozione dalle ore 00,01 alle ore 09,00 del giorno 26 settembre 2021;in via Cesenatico, nel tratto compreso fra viale Cecchini e la Via A. Dalla Chiesa, il divieto di transito e il divieto di sosta con rimozione a partire dalle 00.01 alle ore 09.00 del giorno 26 settembre 2021; in via Cesenatico, nel tratto compreso fra Via la Via A. Dalla Chiesa all’intersezione con la Sp.33, il divieto di transito dalle ore 06.00 alle 09.00, del giorno 26 settembre 2021; nel Cavalcaferrovia di via Saffi/Bramante, il divieto di transito dalle ore 09.00 alle ore 20.00, del giorno 26 settembre 2021; in via Fenili, nel tratto compreso fra il civico n° 109 della medesima e il torrente Rigossa, il divieto di transito dalle ore 09.00 alle ore 20.00, del giorno 26 settembre 2021, eccetto residenti e coloro che intendono recarsi presso attività economico / commerciali ubicate nelle vie interessate dal percorso della manifestazione in oggetto; in via Saffi/ Bramante che va dall’immissione del Cavalcaferrovia a via G. Romano, l’istituzione del senso unico alternato regolato da semaforo rendendo vigente il divieto di sosta con rimozioni, ambo i lati, del medesimo tratto di strada, dalle ore 09.00 fino alle ore 20.00 del giorno 26 settembre 2021; in via Campone Sala , tratto tra Via Staggi e la via Canale Bonificazione, l’istituzione di temporaneo senso unico di marcia direzione monte-mare, dalle ore 09.00 fino alle ore 20.00 del giorno 26 settembre 2021; in via Canale Bonificazione nel Tratto tra la via Campone Sala e la via Fossa, l’istituzione di temporaneo senso unico di marcia direzione monte-mare, dalle ore 09.00 fino alle ore 20.00 del giorno 26 settembre 2021; in via Fossa, nel tratto fra la via Canale Bonificazione e la via Litorale Marina,, l’istituzione di temporaneo senso unico di marcia direzione monte-mare, dalle ore 09.00 fino alle ore 20.00 del giorno 26 settembre 2021; in via Campone Sala, nel tratto compreso fra il civico 406 ed il civico 428, il divieto di sosta con rimozione a partire dalle ore 09.00 alle ore 20:00 del giorno 26 settembre 2021.