Si annuncia una Nove Colli in tono minore

Inoltre, per partecipare a questa 50edizione, l’organizzazione ha richiesto ai partecipanti un supplemento di conferma di 10 euro, portando la quota d’iscrizione sopra i 100 euro. Una scelta che in tanti non hanno gradito, come si evince dalle polemiche roventi registrate nei mesi scorsi sui social ufficiali della manifestazione.

Infine, domenica prossima – secondo il meteo – è annunciato brutto tempo e anche questo potrebbe indurre i corridori più “agé” a saltare l’appuntamento perché scalare il Barbotto con pioggia e vento potrebbe essere anche epico, ma certamente non per tutti.

Insomma, la sensazione è che, sulla linea di partenza, non ci sarà la folla oceanica degli anni precedenti. Del resto, la Maratona dles Dolomites – l’altra storica gran fondo del calendario italiano – ha visto, lo scorso luglio, la partecipazione di 5.600 ciclisti, quasi la metà rispetto agli iscritti effettivi.