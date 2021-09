Turismo, l’analisi di Cesenatico Bellavita

L’obiettivo è stato da un lato conoscere la percentuale e le valutazioni di coloro che hanno scelto uno degli hotel del Consorzio per le proprie vacanze estive 2021 dall’altro individuare i concorrenti, comprendere la percezione della destinazione e soprattutto analizzare i bisogni degli utenti al fine di costruire una strategia di promo-commercializzazione 2022 ancora più efficace e su misura.

Il 5% degli utenti contattati ha partecipato al sondaggio di questi il 19% ha soggiornato in uno degli hotel del Consorzio esprimendo una valutazione positiva sulla struttura (camere, piscina), i servizi (pasti, spiaggia, mini club), il personale e la città; il 6% ha scelto altre strutture di Cesenatico; il 12,8 % ha scelto altre località, mentre la restante parte era ancora in attesa di prenotare o ha deciso di non andare in vacanza.