Per Nove Colli un sabato ricco di eventi

Si è concluso il sabato ricco di eventi per questo week-end interamente targato Nove Colli: sono tornati i corridori, gli appassionati, le famiglie che li seguono, è tornata la festa che questa cinquantesima edizione attende da più di due anni.

Dopo una mattinata di “traffico” intenso per il ritiro del pacco gara in zona stadio, ha preso il via la Mini Nove Colli Sportful dedicata ai più piccoli, poi è stata la volta della consegna delle medaglie ai cicloamatori arrivati alla quindicesima partecipazione. Il gran finale allo spazio Sportful che si trova all’interno di Cicloevento con la presentazione del Dream Team che correrà la #NoveColli4Children.

La Mini Nove Colli Sportful.

Sono stati 200 i piccoli ciclisti che hanno preso parte alla Mini Nove Colli. Sportful, il percorso per ragazzi dai 7 ai 14 anni che hanno pedalato per le strade di Cesenatico. Davanti a loro, per trascinarli e coinvolgerli alcuni partecipanti d’eccezione: Marco Marcato, Luca Paolini, Matteo Montaguti, Paolo Bettini, Cristian Zorzi, Ivan Basso, Marco Saligari, e Mario Cipollini

I partecipanti, in sella a qualsiasi tipo di bicicletta, potevano essere accompagnati dai genitori o dai vari responsabili delle società.