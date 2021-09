La 50° Nove Colli ha fatto il pieno di partecipanti. Il podio

Si è conclusa la cinquantesima edizione della Nove Colli nella sua inedita veste di settembre con un grande successo sotto tutti gli aspetti: ottima partecipazione dei corridori in griglia, straordinaria partecipazione di pubblico alla partenza e lungo tutto il tracciato. Allo start delle 7 si sono presentati 9013 corridori, un risultato oltre ogni più rosea aspettativa visto il momento storico che stiamo vivendo. Nove Colli è stato uno degli eventi con più partecipanti in assoluto in questi mesi di ripartenza: un grande risultato per Fausto Coppi, per tutti i suoi volontari, e per la città di Cesenatico.

#NoveColli4Children.

Il dream team ha portato a termine la sua missione: Marco Marcato, Luca Paolini, Matteo Montaguti, Paolo Bettini, Ivan Basso, Christian Zorzi, Claudio Saligari e Mario Cipollini hanno chiuso il percorso da 130 km rimanendo al di sotto della soglia delle 4 ore: Sportful e Nove Colli, come promesso, raddoppieranno la loro donazione con 20mila euro per aiutare e sostenere l’attività che l’Istituto Oncologico Romagnolo porta avanti presso il reparto di Oncoematologia Pediatrica di Rimini.

Il podio e i vincitori.

130km – femminile: Michela Bergozza 3:57:16,Lisa De Cesare, Cinzia Maraldi

130km – maschile: Andrea Pisetta 3:30:04, Christian Dallago, Riccardo Zanrossi

200km – femminile: Sonia Passutti 06:52:0, Christian Rausch, Debora Morri

200km – maschile: Luca Chiesa 06:52:01, Fabio Cini, Stefano Bonanomi.