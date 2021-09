Nove Colli, lesione midollare per un 55enne di Follonica

Malgrado lo stop dello scorso anno (imposto dal Covid), il cambio di data (da maggio a fine settembre), il meteo inclemente (soprattutto per chi ha tagliato il traguardo nel pomeriggio) e le polemiche social legate al rincaro delle quote, il “modello” Nove Colli ha tenuto splendidamente perché – come ha giustamente sottolineato a fine gara il neo-presidente Andrea Agostini – “portare 9.013 cicloamatori, di questi tempi, a Cesenatico è un successo straordinario”.

La contrazione dei partenti c’è stata (in tremila hanno disertato l’appuntamento) ma in misura minore rispetto alle attese e, soprattutto, rispetto a tutte le altre GranFondo del 2021 che avevano registrato un calo verticale di partenti (la Maratona Dles Dolomites dello scorso luglio, ad esempio, aveva visto al via 5600 partecipanti a fronte di oltre novemila iscritti).

Insomma, non è stata – perché non poteva essere – la formidabile manifestazione del maggio 2019, quando Cesenatico venne presa d’assalto per tutto il fine settimana da quasi cinquantamila persone (tra ciclisti, familiari e indotto), ma questa edizione – organizzata tra mille difficoltà – ha confermato che resta questa, di gran lunga, la Gran Fondo più partecipata e più amata d’Europa.

Unica nota stonata di questa edizione gli incidenti ed i malori. In particolare preoccupano le condizioni di Metello Ricceri, 51enne di Follonica, che ha riportato la frattura di due ossa cervicali della colonna vertebrale. E’ giunto al pronto soccorso dell’ospedale Bufalini con una grave lesione midollare e in uno stato di paraplegia. Subito ricoverato nel reparto di rianimazione, la sua prognosi, per il momento, resta riservata.