“Le fake news del Pd” e il programma elettorale di Buda

Poi “la regina delle fake news diffuse dal candidato del Pd è quella relativa al commissariamento del Comune di Cesenatico. Mettiamolo in chiaro una volta per tutte: il Comune di Cesenatico non fu commissariato per motivi economici, ma esclusivamente per dissidi politici interni alla mia maggioranza che portarono 3 consiglieri a votare contro a un bilancio che aveva tutti i pareri tecnici favorevoli – spiega Roberto Buda – Lo dimostra il fatto che il commissario, appena arrivato, approvò quello stesso bilancio così come era stato elaborato da me e la mia Giunta”.