Buda: “Il centro destra dovrà farsi un esame di coscienza”

“Ce l’abbiamo messa tutta, affrontando una campagna elettorale tanto breve quanto intensa con tanto entusiasmo e voglia di metterci in gioco. Ma abbiamo perso”, con l’amaro in bocca, il candidato sindaco di centro destra, Roberto Buda, interviene sul risultato delle urne

“Dobbiamo prendere atto della sconfitta, riconoscendo che alla nostra proposta politica è stata preferita quella di chi ha governato gli ultimi 5 anni – continua Buda – Ringrazio i compagni di viaggio che mi hanno supportato e affiancato negli ultimi mesi e in particolare la mia famiglia, che nonostante le mille difficoltà non mi ha mai fatto mancare quell’affetto e sostegno che sono stati per me imprescindibili”.