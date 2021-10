Adac, Schenetti contro “le strumentalizzazioni”

Polo Schenetti, in lizza per la presidenza Adac interviene con un comunicato. “Vista la continua disinformazione che si sta diffondendo a mezzo stampa e tramite telefonate agli associati per disorientarli ed indirizzarli, vorrei precisare quanto segue”.

“Forse non tutti sanno che Barocci ha deciso che non si candiderà (lo statuto non lo consente, ndr), pertanto tutte le insinuazioni riguardo il fatto che la squadra che io propongo per il consiglio sarà di fatto governata da Barocci, non sono altro che strumentalizzazione smentita dai fatti”.