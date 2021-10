La denuncia: “Golpe in Adac, cose mai viste prima”

“In tanti anni di attività in Federalberghi di Bologna – ha detto il consigliere Alfonso Maini dell’Hotel Lalla di Cesenatico – non ho mai visto nulla di simile. Questo non è altro che un modo per raccattare voti in maniera sleale e antidemocratica”.

“Un vero e proprio blitz. Una manovra subdola e scorretta mascherata alla voce varie ed eventuali. Auspichiamo che il comitato elettorale faccia il suo dovere tutelando i soci iscritti opponendosi al cambiamento della base sociale” conclude la consigliera Stefania Farabegoli dell’Hotel Beau Soleil.