Porte vinciane ancora vittima di insabbiamento

Sono stati posti dei galleggianti per segnalare il restringimento ci circa 4 mt per parte alle navi in transito che devono fare i conti con questo inconveniente ancora una volta.

Per quanto si faccia per arginarla e per difendersi, la natura riesce sempre a far capire la propria potenza. Come in questo caso che vede da un lato l’acciaio messo alla prova da cumuli di sabbia.