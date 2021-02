Sabbia blocca le porte vinciane. Gru al lavoro

In passato era già successo almeno un caso simile. Anche a maggio 2019 le porte vinciane erano semiaperte. O semichiuse. Un problema non trascurabile per i pescherecci in entrata e uscita dal porto che si trovavano una sorta di strettoia nella quale dover accedere ad ogni condizione meteo. Per ora le operazioni di scavo sono sorrette dalla presenza di bel tempo e mare tranquillo.

Al momento, secondo uno sguardo approssimativo la gru sposta i cumuli di sabbia disperdendoli come possibile. Non vengono invece estratti perché, trattandosi di rifiuti speciali, avrebbero ben altri problemi di smaltimento con relativi costi aggiuntivi. Intanto proseguono le fasi di istruttoria (verifiche dei vari enti) per portare avanti uno stralcio di dragaggio del porto che dovrebbe iniziare prossimamente.

Presenti alle operazioni di “liberazione” anche gli uomini della protezione civile di Cesenatico.