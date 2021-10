Colonie e tensioni, spuntano nuovi elementi

Il giorno seguente, (sabato, ndr) l’alterco è proseguito. Quando la volontaria si è recata alle colonie si sono presentati anche gli agenti della polizia locale. Ma “casualmente” nel mentre è transitato da quel tratto di viale Colombo anche un mezzo di servizio di un’azienda municipalizzata. Uno dei ragazzi della roulotte ha riconosciuto nel conducente l’uomo che lo avrebbe percosso la sera precedente. In quel frangente, sempre per pura casualità, sarebbe passato di lì anche il fratello del conducente del mezzo. Ne è originato un parapiglia di pochi secondi ma che poteva peggiorare se non fosse intervenuta la pattuglia di agenti presente sul posto.

La questione, da qualsiasi punto la si guardi è difficilmente tollerabile. E proprio perché in divenire, non si sa come potrebbe finire. Nessuna delle due posizioni pare giustificabile. Tra le soluzioni che gli esperti propongono, per tagliare alla radice un problema che si trascina almeno da questa estate, c’è il daspo urbano, il foglio di via per persone già note alle forze dell’ordine e la creazione di un’area verde al posto di quel tratto “libero” dove i camper non possano sostare. Oppure ci si può girare dall’altra parte e far finta di niente.

La foto dell’articolo è di repertorio