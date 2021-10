Colonie, minacce di morte con Katana a volontaria

A parlare è una delle volontarie che si occupano di curare le colonie feline in città; uno dei luoghi in cui presta servizio è la colonia all’angolo di via Pian del Carpine che costeggia l’area in cui sono le roulotte.

“Sono stata vittima di epiteti per un malinteso – ha detto la ragazza – così venerdì ho provato a chiarire, ma non c’è stato modo. Appena ho bussato alla roulotte uno ha iniziato a urlare e a minacciarmi, poi è uscito con un pezzo di ferro in mano. Chi mi accompagnava lo ha respinto, ma subito dopo è ritornato alla carica brandendo una katana e urlando che ci avrebbe ammazzato, che ci avrebbe tagliato la gola, dato fuoco all’auto e insulti sessisti a seguire. Per fortuna sono intervenuti gli agenti di polizia locale e i carabinieri”.