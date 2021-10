No Pass tra i dipendenti del comune di Cesenatico

Sciopero o meno vale sempre la regola che senza green pass (quindi senza vaccino o senza un tampone con esito negativo ogni due giorni a proprie spese) e se si lavora in comune l’ingresso negli uffici del “palazzo” non è consentito. E non è possibile neppure lavorare in smart working. Inoltre al dipendente viene sospesa la retribuzione finché non si ritorna al lavoro con green pass o finché non cambia la norma. Un cambiamento di rotta che non dipende dal comune ma dal governo e che il comune deve accettare e rispettare e che non può derogare.