Colpi nella notte, fatto esplodere il bancomat in via Caboto

Due colpi nella notte poi l’esplosione. E’ successo poco dopo le 3 in via Caboto a Ponente di Cesenatico.

Alcuni malviventi hanno fatto saltare il bancomat di Riviera Banca, sventrando gran parte della struttura intorno allo sportello.

Sul caso indagano le forze dell’ordine anche se il colpo non è andato a segno e i malviventi sono rimasti a bocca asciutta. Hanna tentato il classico copione: colpire il bancomat prima del week end perché è il giorno in cui è pieno di contanti.

Le esplosioni sono state particolarmente devastati e pare che per la seconda non sia stato usato l’acetilene ma probabilmente dell’esplosivo al plastico, ciò ha portato alla devastazione degli interni della banca ma anche a danni alla palazzina, tant’è che in giornata i vigili del fuoco si sono recati presso la struttura per verificarne l’agibilità, visto che nella banca non c’è solo la banca ma anche abitazioni private.