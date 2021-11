Bonaccini: “Si rischiano chiusure per colpa dei non vaccinati”

L’escalation dei contagi comincia a preoccupare in Emilia Romagna dove tornano d’attualità discorsi già sentiti in passato. Per ora, sembra scongiurata l’ipotesi di un passaggio della Regione in zona gialla, ma intanto il governatore Bonaccini ieri ha messo le mani avanti: “A causa dei non vaccinati – ha detto il presidente della Regione – si potrebbe rischiare di restringere o chiudere delle attività. Non vorremmo più chiudere nulla, spero che non ci sia questo rischio, però si evita nella misura in cui si riesce a garantire il controllo delle misure adottate per contenere e sconfiggere la pandemia, vaccinazioni e green pass, tutto ciò che serve per evitare il diffondersi del contagio”, ribadisce il governatore, secondo il quale, sarà “inevitabile”, visto i numeri, “che il governo prolunghi l’utilizzo del green pass, uno strumento che ci sta dando una grande mano”.