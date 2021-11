Lupi a Sala, il Comune informa gli organi competenti

La Prefettura di Forlì-Cesena ha promosso un documento per la tutela della pubblica incolumità in relazione alla diffusione dei lupi. Il vademecum, messo a punto dalla Regione Emilia Romagna insieme ad AUSL e ISPRA, può essere utile in questi giorni in cui sono stati registrati avvistamenti di lupi in pianura, in particolare nella zona di Sala di Cesenatico. Sul sito del comune di Cesenatico si possono trovare tutte le informazioni utili.