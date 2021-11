Nove Colli 2022: ecco tutte le date per le iscrizioni

La data già segnata in rosso da tutti gli appassionati è quella del 22 maggio 2022 con la Nove Colli che tornerà nella sua collocazione classica, quella primaverile, dopo la cinquantesima edizione andata in scena nel mese di settembre con una straordinaria partecipazione di cicloamatori e pubblico. Si rimette in modo dunque tutta la macchina organizzativa e sono diverse le date a cui gli appassionati dovranno fare attenzione per potersi iscrivere.