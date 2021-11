Targa System: pronta l’installazione di 7 varchi nelle strade di accesso

Continua l’impegno dell’amministrazione comunale per la sicurezza del territorio di Cesenatico: la Giunta ha approvato un intervento da 30mila euro, per l’installazione di 7 telecamere a lettura targhe nelle strade di accesso al territorio comunale.

Il progetto è pensato per consentire la registrazione di scenari atti a supportare le forze dell’ordine nell’attività di prevenzione e contrasto dell’illegalità, soprattutto per soddisfare l’esigenza dei cittadini di una più diffusa ed efficace salvaguardia dei beni pubblici e privati. La realizzazione del sistema di videosorveglianza è finalizzata a prevenire fatti criminosi attraverso un’azione di deterrenza, sorvegliare in presa diretta zone che possono presentare elementi di criticità, favorire la repressione dei fatti criminosi e rassicurare i cittadini attraverso la comunicazione dei luoghi in cui le telecamere sono installate.

Le nuove telecamere a lettura targhe saranno così distribuite: 2 nella rotatoria tra viale Torino e viale Saffi, 3 nella rotatoria del Ciclista a Villamarina, 2 in via Litorale Marina all’altezza dello svincolo della SS 16 Adriatica.