Vongole, la protesta continua. “Stato d’agitazione”

La Consigliera regionale ha presentato un’interrogazione per chiedere alla Giunta regionale quali azioni intende mettere in campo per far fronte a questa crisi, come intenda sollecitare il Ministero dell’Agricoltura affinché intervenga e, infine, se intenda investire risorse economiche nella ricerca per studiare le cause del fenomeno e trovare possibili soluzioni.

“Ci sono evidenti cambiamenti ambientali che stanno causando questa moria di vongole. Infatti, – afferma Montalti – la vongola è un mollusco che necessita di un fondale sabbioso e acqua marina con parametri minimi. Invece nel tratto di costa tra Cesenatico e Goro il fondale è sempre più melmoso, l’acqua ha meno salinità e spesso meno ossigeno rispetto ad altre parti dell’Adriatico. Questo sta causando gravi danni ai pescatori di vongole e ad un settore importante della nostra economia ittica. Infatti, in Emilia-Romagna la flotta delle imbarcazioni con draga idraulica è composta da 54 unità di cui ben 18 sono iscritte al compartimento marittimo di Ravenna”.