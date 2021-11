La protesta dei vongolari: “Basta promesse”

Oggi una carovana di 11 barche è partita alle 7:45 dal porto per sbarcare in Piazzale Boscovich a Rimini. Un gesto dimostrativo e autorizzato per richiamare l’attenzione sul problema. Già in mattinata è arrivata la telefonata da Bologna. Appuntamento in Regione venerdì prossimo.

“Chiediamo – ha detto Manuel Guidotti, Presidente del Cogemo – che la regione intervenga direttamente o che faccia da tramite con il governo per permetterci di spostarci nella zona di Rimini per le operazioni di pesca. Se per dieci anni abbiamo galleggiato ora stiamo affondando a picco”.