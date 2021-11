Raccolta firme per il parco Cesenatico Village

Ed è proprio su questo aspetto che i negozianti e i titolari dei pubblici esercizi della zona, escono allo scoperto e hanno iniziato a raccogliere le firme per far continuare a vivere il Cesenatico Village. Il capofila è Fabio Calloni, imprenditore proprietario della boutique Glamour: “Sappiamo che l’area è stata aggiudicata all’asta, tuttavia conosciamo anche i tempi tecnici per eseguire dei lavori. Noi già in passato ci siamo ritrovati con un cantiere desolato in piena estate e alcuni anni di disagi, specie nella stagione estiva, sino a quando non è stato realizzato il Cesenatico Village, che per noi vuol dire tanto. Avere da maggio a settembre delle luci e delle attrazioni per famiglie con bambini e ragazzi, in un parco che porta il nome della nostra città, è importante e ci aiuta; per questo chiediamo di poterlo continuare ad avere almeno sino alla prossima estate, in attesa che inizino i lavori”.