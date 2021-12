Il video dell’inaugurazione del Presepe della Marineria di Cesenatico

Le luci si accendono e inizia la magia del Natale a Cesenatico. Anche quest’anno tutto il porto canale ha festeggiato l’accensione del Presepe galleggiante, con la presenza delle autorità, la musica e i fuochi d’artificio. Il pubblico, numeroso, dal brusio è passato ad un ovazione quando il porto canale di Cesenatico si è illuminato.

Ieri per la città è finalmente iniziato il Natale, l’aria di festa si è propagata in ogni via e Cesenatico ha indossato il suo vestito delle feste per ammaliare cittadini e turisti che per l’occasione erano giunti nel nostro splendido borgo di mare.

Tanti appuntamenti ed eventi ci aspettano per rendere questo Natale 2021 ancora più bello.

Guarda il video!