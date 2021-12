Standing ovation per la Corelli a Teatro

Hanno eseguito brani di Mozart e Haydn con grande successo di pubblico che ha apprezzato omaggiando la formazione con lunghe standing ovation.

L’evento è promosso dal Comune di Cesenatico e ha come partner sistemi fotovoltaici.com che consente l’approvigionamento di energia pulita sul palco grazie ad un impianto Tesla. Media partner della rassegna è Radio Studio Delta.

Il prossimo appuntamento con la grande musica al Teatro di Cesenatico è in calendario domenica 12 dicembre con Vinicio Capossela. Round one thirty five è il nome del concerto che porterà in scena in quella che è l’unica data romagnola del cantautore.