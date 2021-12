Mercoledì 15 dicembre il click-day per la Nove Colli 2022

Prosegue spedita la marcia di avvicinamento al 22 maggio, data segnata il rosso sul calendario da tutti gli appassionati per l’edizione 2022 della Nove Colli: mercoledì 15 dicembre (ore 12) apre ufficialmente il click-day per potersi iscrivere. Anche questa ormai è diventata una tradizione consolidata per i tanti appassionati che prendono letteralmente d’assalto il sito dedicato per riuscire ad accaparrarsi l’ambito pettorale.

In queste ore è già possibile collegarsi a www.novecolli.it per inserire tutti i dati e farsi trovare pronti per il click più importante.