Il Pd di Cesenatico elegge il nuovo segretario

Giovedì 9 dicembre si è concluso il Congresso del Partito Democratico a Cesenatico dove, insieme alle votazioni dei segretari regionali e di federazione, è stata eletta all’unanimità la nuova segretaria comunale: Valentina Montalti, ex assessore della passata Giunta Gozzoli e attuale consigliere comunale con delega al progetto della Bicipolitana per Cesenatico e in generale in merito alle iniziative riguardanti la mobilità sostenibile.