Skate park: si stringe il cerchio sul vandalo

E’ successo qualche giorno fa e ora il Comune è alle prese con le pulizie. Stiamo parlando dei danni che alcuni vandali hanno messo a segno allo Skate Park, dove hanno imbrattato e sporcato le rampe con un estintore, rendendole scivolose e pericolose.

In questi giorni il Comune ha contattato la ditta che ha costruito la struttura per capire come pulire lo Skate Park, chiuso per motivi di sicurezza. Lunedì 20 dicembre è fissato un sopralluogo.