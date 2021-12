Il Covid mette in ginocchio San Marino: allarme in ospedale￼

San Marino in ginocchio per colpa del coronavirus. Ieri il Titano – al centro del peggior picco da inizio pandemia – ha registrato la sua 96esima vittima (un uomo di 76 anni). E così, nell’ospedale dell’Antica Repubblica sono state sospese le visite ai degenti in ospedale, rimandando gli interventi non urgenti e riorganizzando al contempo i servizi.

I numeri, del resto, sono impietosi: 862 casi attivi registrati nell’ultimo bollettino, vale a dire un centinaio in più rispetto a venerdì scorso (ricordiamo che San Marino ha poco più di 33mila abitanti).