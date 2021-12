Bilancio, le reazioni. FdI: “I nodi vengono al pettine”

Nel corso del proprio intervento Zarrelli si è soffermato anche sul problema della sicurezza. “Molti cittadini, anche non elettori di Fratelli d’Italia, si sono lamentati con me per i forti disagi riscontrati, mentre aspettiamo ancora le nuove assunzioni per le forze di Polizia Locali”, nonché sulle scarse iniziative per i più giovani e sul turismo su cui “si dice di volere investire molto ma alla fine il risultato è stato solo quello di una previsione di un possibile aumento della tassa di soggiorno”.

L’esponente di Fratelli d’Italia ha inoltre mostrato forti perplessità su chi dovrà riscuotere i crediti insoluti. “Sarà un’azienda privata, che in passato ha riscosso poco successo, oppure qualcuno interno al Comune?”. E sulla riduzione delle tasse, a partire dall’ISCOP (Imposta di Scopo), che terminerà nel 2024 ma che “fino ad allora sarà un peso per le casse di tutti i contribuenti. Tasse, imposte… Tante promesse per tagliarle dalla Giunta Gozzoli, ma dopo i roboanti proclami non si è visto nulla”.

Il consigliere comunale di Fratelli d’Italia ha infine trattato gli importanti temi del PUG (Piano Urbanistico Generale) e della gestione delle aree delle colonie di Ponente. Ancora una volta, viste le forti critiche raccolte dall’Amministrazione, Zarrelli ha dichiarato come da parte sua “ci sia la voglia e la disponibilità di sedersi a un tavolo per ragionare insieme su come migliorare entrambe le situazioni, grazie anche all’aiuto di tecnici competenti e preparati”.