Perché – diciamo la verità – gli stand aperti sono sempre suggestivi, ma quando sono chiusi quelle tende di plastica bianca sono davvero un colpo basso al senso estetico. Ed è questa è la ragione per cui in altre località della riviera i gestori delle “casette di Natale” hanno l’obbligo di garantire l’apertura in certi giorni e in certi orari.

A Cesenatico, invece, dove non c’è mai stata grande convinzione negli investimenti sul Natale (molto meno che a Cervia e Riccione, per intenderci) la regola non vale. E il risultato sono bancarelle di Natale chiuse il giorno di Natale.