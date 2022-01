A metà gennaio via al restyling del parco di Ponente

Dopo il restyling del parco di Levante (170 nuove alberature piantate in prossimità dello Skate Park), anche il parco di Ponente sta per diventare ancora più ricco e più verde: a metà gennaio, infatti, inizieranno i lavori per 680 nuove piantumazioni racchiuse in un’area di 4500 mq con la realizzazione anche di un impianto di irrigazione all’avanguardia.

I lavori, che secondo i piani del Comune finiranno nel mese di febbraio, prevedono un investimento di € 17.952,00 finanziati al 75% (€ 13.464,00) dal bando regionale per la forestazione urbana.