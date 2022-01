“Non paga l’affitto e mi minaccia”

Ma non solo l’affittuario non paga: “E’ passato alle minacce e mi ha offeso – spiega Wilma in trasmissione – Mi ha bucato anche le gomme dell’auto”.

E l’affittuario cosa risponde? “Non sono 10mila euro, ma 8mila. Io non li ho, altrimenti avrei pagato – spiega alle telecamere di Rete 4 – So anche che ho la convalida di sfratto”, ma nonostante questo continua a occupare una casa che non è sua. Da due anni.