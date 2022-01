Dragaggio del porto, ecco i tempi e i costi

Un intervento che prevederà anche un incastro logistico non da poco visto che sarà impegnato un pontone (un mezzo galleggiante con gru) lungo le banchine del porto dove sono ormeggiati i pescherecci.

Va ricordato, per far capire la necessità dell’intervento, che in estate, a causa delle maree che hanno portato sabbia a sedimentare in porto, che è stato necessario un intervento d’urgenza che però, come prevedibile ha solo tamponato una situazione che richiede un intervento più importante.